Экономист: США могут себе позволить «занимать и занимать»

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев согласился с мнением главы американского Минфина Джанета Йеллена о том, что неповышение потолка государственного долга США несёт последствия для американской экономики.

При этом в разговоре с NEWS.ru он выразил уверенность в том, что находящиеся у американской власти демократы такого решения не примут. Он подчеркнул, что госдолг США и возможный дефолт обсуждаются не первый раз.

У меня нет никаких сомнений, что и в этот раз лимиты повысят, в связи с чем госдолг вырастет, а дефолта так и не будет, — сказал Николаев.

Эксперт также подчеркнул, что экономика США является крупнейшей и эффективнейшей в мире и, поскольку имеет большое доверие, может себе позволить «занимать и занимать». Он добавил, что не знает, когда это закончится, однако серьёзная корректировка неизбежна.

Динамично развивающаяся экономика с сильной валютой, как оказалось, может себе позволить фантастические показатели по госдолгу. Но дефолта в обозримом будущем не будет, — заключил специалист.

Ранее Йеллен заявил, что неповышение потолка государственного долга США может грозить стране экономической катастрофой и дефолтом.