Экономист сравнил компетентность Медведева с уровнем Бони из «Дома — 2»

https://static.news.ru/photo/c3687c94-b099-11ea-9f72-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин раскритиковал статью заместителя председателя Совета безопасности, бывшего премьера России Дмитрия Медведева, а также обвинил государство в создании кризиса в стране и в дальнейшем бездействии.

Высказывания Медведева обсуждать настолько же странно, как и высказывания Бони, которая вышла из «Дома — 2». Эти люди примерно одинакового уровня компетентности. Медведев назвал три фактора, не заметив, что они являются одним целым. Если он считает, что падение цен на нефть ударило по российской экономике сильнее, чем организованное государством «коронабесие», то это не просто ошибка, а осознанное решение, призванное отвлечь внимание людей от разрушительных последствий деятельности государства, — заявил эксперт в эфире НСН.

По его словам, реальный ущерб экономике пока ещё до конца ни обществом, ни государством не осознается. Делягин добавил, что Медведев, «чтобы снять ответственность со своих бывших, будущих или настоящих, не хочется говорить „подельников“, поэтому, как минимум, сослуживцев, рассказывает, что во всём виновато падение цен».

Экономист назвал меры, которые нужно предпринять властям, чтобы выйти из кризиса. Так, он предложил гарантировать реальный прожиточный минимум в размере двух нынешних, поддержать бизнес, предоставить налоговые, коммунальные и кредитные каникулы неимущим.

Ранее Дмитрий Медведев назвал три главных фактора, которые стали шоком для российской экономики в период пандемии коронавируса. Этой теме посвящена статья бывшего премьера в журнале «Россия в глобальной политике». Заместитель председателя Совета безопасности сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с кризисами прошлых лет.

Первым шоком для страны Медведев назвал падение цен на нефть, вторым — меры, введённые государством на фоне эпидемии коронавируса. Случившееся, по словам Медведева, очень напоминает происходящее в начале 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Однако этот фактор, как считает экс-премьер, не будет мешать восстановлению экономики, если, конечно, не возникнут новые волны эпидемии.

Что касается третьего шока, то им стало падение зарубежного спроса на отечественные товары из-за ограничительных мер и приостановки логистических связей. Такое раньше наблюдалось только в период финансового кризиса в 2008–2009 годах. Медведев предупредил, что в случае новой волны коронавируса экономике будет нанесён сокрушительный удар, по силе сопоставимый с мировой войной.

По словам Медведева, объём мер государственной поддержки должен быть сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Задачами первоочередной важности он назвал поддержку наёмных работников и индивидуальных предпринимателей, снижение издержек бизнеса и сохранение бюджетных обязательств, писал NEWS.ru.