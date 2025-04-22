Экономист спрогнозировал изменение инфляции в России с 1 мая Экономист Суетин заявил, что инфляция в мае будет в пределах 11% годовых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преподаватель ИМЭС кандидат экономических наук Александр Суетин спрогнозировал, что инфляция в России с 1 мая будет в пределах 11% годовых. Как он отметил в беседе с «Финансами Mail», ключевыми факторами являются американские санкции и траты российского бюджета.

Суетин отметил, что ужесточение санкций и рост трат бюджета для их покрытия, вероятнее всего, приведут к увеличению денежной массы рубля и росту инфляции. Экономист добавил, что в мае прошлого года инфляция составляла 8,3% годовых.

При снятии санкций и отсутствии внеплановых затрат бюджета инфляция будет существенно падать, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что так называемая инфляция для бедных, или скорость роста цен товаров и услуг из корзины для малообеспеченных слоев населения, в России оказалась выше общей. Отмечается, что разрыв продолжает увеличиваться.