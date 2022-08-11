Россиян призвали не ждать снижения розничных цен на бензин Экономист Баженов: в ближайшей перспективе розничные цены на бензин в России будут стабильны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничные цены на бензин не сильно изменятся в ближайшее время, сообщил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с «Радио 1». Эксперт заметил, что падение цены бензина на бирже также не отразится на розничных ценах в целом.

В целом не стоит ждать снижения цен на бензин. Но и какого-то роста тоже. Поэтому, скорее всего, цены будут стабильны, а компании будут давать скидки на заправку по своим программам лояльности, — сказал он.

В июне в России средняя розничная цена на бензин снизилась на 0,1% по отношению к маю. Таким образом, стоимость бензинового топлива в стране снижалась четыре месяца подряд. При этом цена на дизельное топливо за месяц не изменилась.

В июле в Госдуме уличили АЗС в искусственном завышении цен на бензин. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал от премьер-министра РФ Михаила Мишустина разобраться с ростом цен на бензин на заправочных станциях. По его мнению, розничная стоимость топлива должна понижаться аналогично оптовой цене бензина, которая последние полгода уменьшается.