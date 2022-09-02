Экономист спрогнозировал рост биткоина в будущем Экономист Припачкин: биткоин всегда будет расти, несмотря на временные падения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вложение денег в криптовалюту — способ увеличить накопления в долгосрочной перспективе, рассказал РИАМО президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. По его словам, несмотря на высокую волатильность биткоина, при анализе динамики его стоимости по годам можно заметить однозначно восходящий тренд, а значит, его цена всегда будет.

Так что в достаточно краткосрочной перспективе следует ожидать роста цены первой криптовалюты. <...> Если есть возможность заморозить деньги на год, вложив их в цифровые валюты, то вы в результате все равно выиграете, несмотря на высокую волатильность, — советует экономист.

Припачкин считает, что Россия рано или поздно придет к легализации криптовалют. По его словам, все зависит от того, когда Центральный банк изменит свою непримиримую позицию по отношению к блокчейн-технологиям в финансах.

Эксперт также напомнил, что ЦБ выступил против майнинга криптовалют из-за перспективы повышения расходов энергии. По его словам, Россия является самой богатой страной в мире по количеству неиспользованных мощностей электрогенерации. Припачкин считает, что свободные мощности можно было бы загрузить производством криптовалюты, продавать ее за границу и получать за это экспортную выручку.

Юрий Припачкин ранее рассказал, что россияне оказались гораздо грамотнее в отношении криптовалюты, чем о них думает Центробанк, который ссылается на неготовность народа к ее легализации. По словам эксперта, такая позиция приводит к отставанию развития цифровой экономики в России. Законопроекты, которые могли бы положительно повлиять на развитие криптовалютной индустрии, сняты с рассмотрения в Госдуме, поэтому, считает экономист, в ближайшее время ситуация с легализацией биткоина не изменится.