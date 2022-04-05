Экономист спрогнозировал падение цен в России через два месяца

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец заявил, что через два-три месяца на российском потребительском рынке снизятся цены. Этому будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро, сообщает радио Sputnik.

Эксперт уверен , что продавцы будут вынуждены корректировать цены для привлечения покупателей и заработать в таких условиях сможет тот, кто первый сбросит цену на товары. Для этого бизнесу и понадобится не менее двух-трёх месяцев, чтобы удостовериться в устойчивости национальной валюты.

Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца, — уверен экономист.

В то же время рост цен обусловлен из-за ажиотажа самих покупателей, а не из-за колебаний курса валют. По словам специалиста, когда за товаром стоит очередь, «любой нормальный продавец» поднимает цены. Снижение цен на товары, которые подорожали из-за резко возникшего спроса, начнётся в ближайшие недели.

Сейчас ажиотажный спрос практически на все товары, в том числе продовольственные, резко пошел вниз. По гречке, подсолнечному маслу ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами. Что касается сахара, в течение пары недель на сахарном рынке ажиотаж упадёт, и продавцы будут вынуждены снижать цены, — уверен эксперт.

Слова экономиста косвенно подтвердил бренд-менеджер компании — производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса DIGMA (ГК MERLION) Илья Петров. Накануне он заявил, что ситуация на рынке электроники постепенно стабилизируется и цены пошли вниз. Падение составило 20% и дальше тенденция будет сохраняться.

Ранее радиостанция NPR опубликовала статью, в которой говорится, что российский рубль демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление. В марте он стал самой динамичной валютой в мире, и это несмотря на то, что антироссийские санкции продолжают действовать.