Экономист сообщил об ожидаемом ипотечном коллапсе в 2021 году

https://static.news.ru/photo/c6acb19c-4f70-11eb-bd45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весной 2021 года в России может произойти масштабный кредитный кризис, и если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, считает экономист Константин Селянин. Он посоветовал покупать жильё в ипотеку в этом году только в случае крайней необходимости.

Уже в феврале — апреле мы увидим полномасштабный кредитный кризис, когда люди, набравшие потребительские и ипотечные кредиты, столкнутся с тем, что не могут их обслуживать. И если речь идёт об ипотеке, то банки будут забирать залоговое имущество. Если государство не вмешается в этот процесс, то всё закончится дефолтом ипотечников и отбиранием квартир, — заявил URA.RU Селянин.

Он уточнил, что госпрограммы по кредитным каникулам закончились в ноябре 2020 года, а динамика «плохих» долгов — которые не обслуживаются более трёх месяцев — растёт уже давно и вот-вот проблема встанет в полный рост.

В этом году многие должны понять, что в условиях падения доходов покупать недвижимость — очень рискованно. Поэтому я не жду роста цен. Более того, при определённой политике государства может быть и снижение цен на жильё, — добавил эксперт.

Не ожидает роста цен на жильё и вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Если всё-таки приняли решение о покупке первичного жилья, это лучше сделать в ближайшие месяцы. Из-за того что льготную ипотеку продлили до 1 июля, ажиотаж на покупку жилья снизился, и теперь застройщики различными способами могут «уговаривать» покупать квартиры, — считает Апрелев.

Эксперт советует обратить внимание на вторичное жильё, так как льготная ипотека для новостроек экономкласса даёт лишь незначительный выигрыш. Также он порекомендовал не вкладываться в объекты с низкой степенью готовности.

Как писал NEWS.ru, ситуацию, при которой большинство заёмщиков в стране не может выплачивать кредиты, принято называть ипотечным пузырём. При таком положении дел происходит обвал цен на недвижимость, а у банков возникают серьёзные проблемы. В России появились опасения по поводу возможного возникновения ипотечного пузыря, к которому может привести повышение спроса на жильё из-за выдачи ипотеки с государственной поддержкой.

Однако существуют факторы, которые помогут российскому рынку избежать указанных неприятностей. В первую очередь — низкий уровень секьюритизации ипотечных кредитов. Об этом в разговоре с журналистами сообщила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Она подчеркнула, что в мире уровень секьюритизации составляет 300–350%. В РФ эти показатели находятся на уровне 2% от общего объёма. Как отметила Иванкина, эти цифры ничтожны.