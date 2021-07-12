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Экономист объяснил, почему пенсионерам выплатят по 10 тыс рублей

10:21, 23 августа 2021
Экономист объяснил, почему пенсионерам выплатят по 10 тыс рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России есть все необходимые средства для выплат пенсионерам по 10 тыс. рублей. На сегодняшний день важно поддержать людей после тяжёлого 2020 года. Об этом «Царьграду» сообщил экономист Василий Колташов.

2020 год был совсем вот недавно. Пенсионерам пришлось несладко. Потому что они попали под удар мировой инфляции, порождённой волной прошлогоднего кризиса. Поэтому выплаты для них очень важны, — отметил эксперт.

Кроме того, бюджет России уже несколько лет становится профицитным, поэтому государство может пользоваться своими резервами для помощи гражданам. И подобные заявления со стороны президента России Владимира Путина являются не частью предвыборной компании, а реальными предложениями по улучшению условия жизни людей, которые и так значительно пострадали в последние годы из-за кризиса, в частности особенно сильно после коронавирусного 2020 года, заключил Колташов.

Ранее Путин заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Он призвал организовать ещё одну выплату: пенсионеры разово получат по 10 тысяч. Отмечается, что единовременная выплата коснётся всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

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