Экономист сообщил, чем угроза санкций против России страшна инвесторам

Угроза новых санкций против России приводит к неопределённости на рынке страны, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев ФБА «Экономика сегодня». По его мнению, такая ситуация является самой пугающей для инвесторов.

Если взять экономику РФ, то разговоры о драконовских санкциях создают неопредёленность на российском рынке. Это самое страшное для любых инвесторов, ситуация, когда ты не знаешь, что произойдет завтра. <...> Характерным примером стали разговоры о санкциях в отношении банковской системы РФ: для бизнеса это угроза того, что после проведения таких решений деньги могут оказаться в кредитных организациях «мусорного уровня», — сказал Арефьев.

Он добавил, что российская электроника основана на иностранных комплектующих. И если США грозят ввести ограничения в отношении любых товаров с американскими комплектующими, то нужно осознавать, что они есть даже в китайской продукции. Россия не может производить всё сама, отметил экономист.

Также Арефьев прокомментировал напряжение вокруг Украины из-за которого и возможны новые санкции.

Про стянутые вокруг ДНР и ЛНР войска западные СМИ не пишут, а только о российских подразделениях, находящихся в приграничных регионах России, игнорирующих тот факт, что для военной операции их явно недостаточно, — заявил он.

Ранее сообщалось, что британские власти планируют расширить санкции в отношении России, заморозив активы компаний и запретив въезд физических и юридических лиц, которые имеют стратегическое значение для Кремля. Лондон готовится ввести санкции против энергетических компаний РФ в случае вторжения российских военных на Украину.