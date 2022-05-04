Экономист Скрябин назвал сроки полной переориентации «Газпрома» на Восток Экономист Скрябин: Азия может стать основным рынком для «Газпрома» через пять-семь лет

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Азия через пять-семь лет может стать для «Газпрома» основным экспортным рынком, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По его словам, к 2025 году спрос на газ в Китае вырастет с нынешних 350 млрд кубометров в год до 450–480 млрд кубометров, а в течение 10 лет речь может идти и о триллионе кубометров газа при условии активной замены угольного топлива газовым.

Азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для «Газпрома». <...> Вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае, — сказал Скрябин.

Ранее экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин выразил мнение, что в случае снижения потребления российского газа в Европе о полном прекращении поставок речи не идёт, однако и перенаправить невостребованные объёмы поставок в другие страны быстро, целиком и полностью не получится. В таком случае потери для России будут заметны в долгосрочной перспективе, считает специалист.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России выдержит снижение потребления российского газа в странах Европы, а европейцы не смогут быстро от него отказаться. Глава ведомства подчеркнул, что Россия пытается диверсифицировать транспортировку энергоресурсов в страны Востока, балансирует бюджет с учётом изменения ситуации и рассчитывает на увеличение объёмов поставок по другим направлениям.