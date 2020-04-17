Экономист сделал прогноз по восстановлению экономики Китая

Экономист Владимир Рожанковский прокомментировал данные о том, что по итогам первого квартала ВВП Китая из-за пандемии коронавируса упал на 6,8%. По его словам, пик кризиса в КНР уже прошёл, сейчас страна начинает восстановление экономики.
В интервью радио Sputnik он
Проявится отложенный спрос, он даст толчок для ускорения производства, — сказал Рожанковский.
Эксперт отметил, что также на ситуацию сильно повлияют действия властей США.
Ещё очень много зависит от позиции Дональда Трампа: будет ли он продолжать торговые войны с Китаем в ситуации, когда люди нуждаются в дешёвых китайских товарах, — рассказал он.
По словам экономиста, торговые войны Вашингтона и Пекина оказали пагубное влияние на обороты мировой торговли ещё задолго до пандемии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что по итогам I квартала 2020 года ВВП КНР снизился на 6,8% в годовом выражении. Согласно докладу государственного статистического бюро Китая, ВВП страны составил 20,650 триллиона юаней (около $3 триллионов). Отрицательный рост экономика Китая продемонстрировала впервые с 1992 года, с начала ведения статистики.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен