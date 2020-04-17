Экономика

Экономист сделал прогноз по восстановлению экономики Китая

14:04, 17 апреля 2020
Фото: Lu Boan/Global Look Press

Экономист Владимир Рожанковский прокомментировал данные о том, что по итогам первого квартала ВВП Китая из-за пандемии коронавируса упал на 6,8%. По его словам, пик кризиса в КНР уже прошёл, сейчас страна начинает восстановление экономики.

В интервью радио Sputnik он отметил, что сейчас многое зависит от того, «как быстро откроются страны Запада», которые являются основными потребителями китайских товаров. По его словам, восстановление мировой экономики будет длительным из-за невозможности быстро снять карантин.

Проявится отложенный спрос, он даст толчок для ускорения производства, — сказал Рожанковский.

Эксперт отметил, что также на ситуацию сильно повлияют действия властей США.

Ещё очень много зависит от позиции Дональда Трампа: будет ли он продолжать торговые войны с Китаем в ситуации, когда люди нуждаются в дешёвых китайских товарах, — рассказал он.

По словам экономиста, торговые войны Вашингтона и Пекина оказали пагубное влияние на обороты мировой торговли ещё задолго до пандемии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по итогам I квартала 2020 года ВВП КНР снизился на 6,8% в годовом выражении. Согласно докладу государственного статистического бюро Китая, ВВП страны составил 20,650 триллиона юаней (около $3 триллионов). Отрицательный рост экономика Китая продемонстрировала впервые с 1992 года, с начала ведения статистики.

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