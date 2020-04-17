Экономист сделал прогноз по восстановлению экономики Китая

https://static.news.ru/photo/34d80fe4-809c-11ea-b383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Boan/Global Look Press

Экономист Владимир Рожанковский прокомментировал данные о том, что по итогам первого квартала ВВП Китая из-за пандемии коронавируса упал на 6,8%. По его словам, пик кризиса в КНР уже прошёл, сейчас страна начинает восстановление экономики.

В интервью радио Sputnik он отметил , что сейчас многое зависит от того, «как быстро откроются страны Запада», которые являются основными потребителями китайских товаров. По его словам, восстановление мировой экономики будет длительным из-за невозможности быстро снять карантин.

Проявится отложенный спрос, он даст толчок для ускорения производства, — сказал Рожанковский.

Эксперт отметил, что также на ситуацию сильно повлияют действия властей США.

Ещё очень много зависит от позиции Дональда Трампа: будет ли он продолжать торговые войны с Китаем в ситуации, когда люди нуждаются в дешёвых китайских товарах, — рассказал он.

По словам экономиста, торговые войны Вашингтона и Пекина оказали пагубное влияние на обороты мировой торговли ещё задолго до пандемии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по итогам I квартала 2020 года ВВП КНР снизился на 6,8% в годовом выражении. Согласно докладу государственного статистического бюро Китая, ВВП страны составил 20,650 триллиона юаней (около $3 триллионов). Отрицательный рост экономика Китая продемонстрировала впервые с 1992 года, с начала ведения статистики.