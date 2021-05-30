Экономист сделал прогноз цен на нефть в 2021 году

В 2021 году средняя цена на нефть составит $55–60 за баррель. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.
Наш базовый прогноз среднегодовой цены на нефть в 2021 году — 55–60 долларов за баррель. Определяющим для цен остается соглашение ОПЕК+, — заявил эксперт.
По словам Сухова, в ближайшие месяцы восстановление мирового спроса в результате улучшения экономической ситуации будет опережать темпы роста предложения. Однако если в результате переговоров США и Ирана с последнего будут сняты санкции или их смягчат, экспорт сырой нефти может быть увеличен до 2 млн баррелей в день уже во второй половине года. Это потребует чуть более длительного ограничения на добычу ОПЕК+.
Данный прогноз согласуется с ожиданиями Банка России и Минэкономразвития.
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