Экономист: санкции заставили Россию изменить экономическую политику Экономист Ордов: санкции заставили Россию переориентироваться на Восток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Антироссийские санкции заставили Москву кардинально изменить основные акценты экономической политики, отметил в разговоре с «Экономикой сегодня» директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор Константин Ордов. По его словам, Россия переориентируется с Европы на Азию и постепенно отходит от доллара и ставки на нефть. Также экономист заявил, что мировую финансовую систему развивает Китай и Индия, тогда как развитые экономики лишь паразитируют на ней.

В последние десятилетия развитые экономики паразитируют на мировой финансовой системе, где настоящими драйверами роста остаются страны азиатского региона, в первую очередь Китай и Индия, — утверждает Ордов.

Экономист считает, что ставка на Запад больше не может быть драйвером, который будет способствовать развитию и улучшению качества жизни в России. По его мнению, именно поэтому Москва пересматривает основные направления национального экспорта, а также постепенно отходит от ставки на нефть и газ, развивая альтернативные направления, включая переработку.

Ордов рассказал, что когда США прийдет время отчитываться по третьему кварталу 2022 года, станет известно о рецессии в стране. По его словам, существует большая вероятность рецессии в Евросоюзе. Возможно ее острая фаза продлится не больше полугода, но последствия окажутся болезненными и длительными, считает экономист.

Экономист Дмитрий Адамидов ранее заявил: резкий рост доллара к иене, евро и к другим основным валютам приведет к новому витку глобальной инфляции, так как США пойдут на обесценивание национальной валюты. Причина укрепления доллара, по его словам, заключается в повышении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, за чем вскоре последует запуск эмиссии в США.