Экономист: Россия стала одной из стран с наибольшим спадом госдолга Экономист Алиев назвал России одной из стран с наибольшим спадом госдолга

Фото: shutterstock

Снижение уровня госдолга в мире связано с сокращением во всем мире программ господдержки населения и бизнеса из-за пандемии COVID-19, рассказал EADaily экономист Аяз Алиев. Другие причины заключается в росте мировой экономики и повышении налогов и ставок, заключил эксперт. Он подчеркнул, что Россия стала страной, которая показала наибольший спад госдолга.

Сокращение госдолга связано с сокращением государственных программ по помощи населению и бизнесу в период пандемии, при этом наблюдается рост мировой экономики <...> Таким образом, резкое снижение господдержки может оказать обратный эффект. Россия одна из тех стран, которая показала наибольший спад госдолга, — рассказал Алиев.

При этом экономист предположил, что установленные в период пандемии низкие ставки могут резко повыситься, что затруднит ведение бизнеса. Он уточнил, что поддержание ключевой ставки на низком уровне окажет поддерживающий эффект не только для бизнеса, но и для населения, хотя в итоге может ускорить инфляцию

Ранее главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что Федеральная резервная система США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики. По его словам, такая позиция грозит ростом цен на все подряд и, как следствие, серьезными экономическими трудностями отдельным компаниям и целым странам. По мнению Васильева, крепкий доллар раздувает инфляцию в первую очередь в странах, импортирующих энергоносители и продовольствие. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.