Экономист: российская промышленность восстановилась после июльского провала Экономист Цухло заявил, что индекс промышленного оптимизма в России восстановился после июльского провала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России восстановился индекс промышленного оптимизма после резкого июльского провала, сообщил EADaily кандидат экономических наук, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Сергей Цухло. Он отметил, что это стало возможным благодаря позитивной динамики двух исходных опросных показателей. При этом эксперт подчеркнул, что показатели за июль также были далеки от кризисных.

Июльское значение показателя, ставшее пока худшим для текущего санкционного кризиса, по-прежнему далеко от действительно кризисных значений индекса 1994, 1998, 2008 и 2020 годов. Августовское восстановление стало возможным за счет позитивной динамики двух исходных опросных показателей и стабилизации двух других, — рассказал эксперт.

Несмотря на это, он отметил, что количество выпущенной в августе продукции снизилось по сравнению с июльскими показателями. По его утверждениям, это связано с негативной динамикой спроса на рынке.

В июле Цухло заявлял, что ситуация в российской промышленности продолжила ухудшаться, индекс промышленного оптимизма снизился ещё на пять пунктов, По его словам, показатели упали ниже мартовского значения, а оценка текущих объёмов продаж стала худшим значением за два года: доля ответов «ниже нормы» составила 46%.