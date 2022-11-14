Экономист Разуваев предрек ослабление евро до 35 рублей в 2023 году

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В 2023 году евро может ослабнуть до 30-35 рублей, рассказал «360» экономист Александр Разуваев. По его словам, зона евро будет «трещать по швам» по причине бегства капитала из нее, однако для России это не будет играть особой роли — ей будет «будет все равно», рассказал «360» экономист Александр Разуваев. Италия, Испания и Греция могут рассматривать вопрос отказа от евро и перехода к национальным валютам, уточнил эксперт.

В следующем году зона евро будет трещать по швам, потому что капиталы из нее будут бежать. <...> Я не сильно удивлюсь, если в следующем году за доллар будут давать два евро. Если к рублю — 30–35, — считает Разуваев.

Экономист уточнил — если рецессия в Европе будет слишком сильной, это может привести к резкому падению цен на нефть и газ, что такое положительно скажется на ВВП и бюджете России. При этом эксперт уточнил, что завершение СВО позволит Москве восстановить связи с Европой и поднять рынок акций в стране.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс ранее заявил, что экономика Европы столкнется с рецессией, возможно, это коснется и США. По мнению главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет иметь место в четвертом квартале, а также в начале 2023 года. Он добавил, что такие прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство наряду с аналитиками.