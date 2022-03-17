Экономист рассказала, ожидать ли россиянам дефолта

Россиянам не стоит ожидать дефолта, сейчас страна переживает переходный момент, уверена кандидат экономических наук Инна Литвиненко, передаёт «360». По её словам, Россия переориентируется на китайскую валюту взамен доллара и евро.

Переходный момент связан с разрывом увязки, связанной с иностранным капиталом, это евро и доллар, и переключением на другую валюту, на другой мир, — сказала Литвиненко.

Она подчеркнула, что Россия может добиться разморозки золотовалютных резервов, чтобы расплатиться по внешнему долгу. Но с политической точки зрения необходимость таких действий сомнительна, уверена экономист.

Если мы поставили себе задачу уйти от зависимости, связанной с мировыми, ключевыми резервными валютами — долларом и евро, то надо продолжать идти по тому пути, который был с самого начала, — отвязке российской финансовой системы от зависимости от иностранных банков, — пояснила Литвиненко.

Как заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у России есть все средства, чтобы исполнять финансовые обязательства. По его мнению, любой дефолт невозможен. Песков добавил, что дефолт, в случае его возникновения, носил бы искусственный характер.