Экономист рассказала о дополнительных выплатах для пенсионеров

Российские пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплатах от государства. Это и скидка на оплату коммунальных услуг, и компенсация за пропавших без вести во время боевых действий, и многие другие. Об этом «Экономике сегодня» рассказала экономист Елена Тюрина.

Мало кто знает о действующих программах материальной помощи. Не знаю, почему люди не интересуются и не изучают вопрос, это ведь их деньги, которые выделяет государство. Думаю, что даже несколько тысяч лишними ни для кого не будут, — считает эксперт.

По её словам, для получения той или иной выплаты необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда или многофункциональный центр, собрав соответствующий пакет документов.

Уже с 1 февраля пенсионерам, чьи родственники умерли или пропали без вести во время боевых действий или при исполнении служебных обязанностей, полагается ежемесячная компенсация в размере 1752,52 рубля. Кроме того, есть выплаты, которые должны начисляться жёнам и родителям военных, которые погибли во время защиты СССР, и многие другие, с которыми лучше ознакомиться, отмечает экономист.

Ещё неработающие пенсионеры старше 70 лет, например, могут оплачивать взносы за капремонт со скидкой 50%, для этого не должно быть долгов по квартплате и квартира должна быть в собственности, — сообщила Тюрина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские военные начнут получать положенные им единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей с 6 сентября.