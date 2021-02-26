Экономист рассказала, что ждать жителям РФ от реформы рынка тепла

https://static.news.ru/photo/46aa3754-78cd-11eb-bf4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Альтернативная котельная» (новая модель рынка тепла) поможет предприятиям вкладывать деньги в развитие теплоснабжения в РФ на выгодных условиях, однако граждан защитят от резкого роста цен переходной пятилеткой и ограничениями по общим платежам за ЖКУ, рассказала журналистам руководитель направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Виктория Гимади.

Метод «альткотельной» внедрили в 2017 году, следуя новой модели рынка тепловой энергии. Он подразумевает ввод предельной стоимости для потребителей (то есть свыше определённого порога выставлять счёт за Гкал нельзя). Максимальный показатель рассчитывают по «альтернативной котельной», которую можно было построить для снабжения определённого населённого пункта. Технология стала попыткой найти баланс: с одной стороны, необходимо защитить людей от необоснованных или избыточных трат теплоснабжающих организаций, с другой стороны, данным структурам нужны внятные и долгосрочные условия и возможность окупать инвестиции в теплоснабжение городов, передаёт РИА Новости.

Гимади добавила, что новшество позволит использовать переходный период для достижения цены «альткотельной» на тот случай, если эта предельная стоимость превысит текущие тарифы. Обычно рост держится в пределах 1-2% в дополнение к инфляции. Кроме того, экономист отметила, что решение о переходе на такой метод принимается на добровольной основе руководством муниципалитетов в сотрудничестве с единым теплоснабжающим предприятием, несущим ответственность за модернизацию системы.

В кабмине РФ одобрили внедрение «альткотельной» в 15 городах: в Барнауле, Бийске, Владимире, Канске, Красноярске, Медногорске, Новокуйбышевске, Новочебоксарске, Оренбурге, Пензе, Прокопьевске, Рубцовске, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах, а также в посёлке Линево (Новосибирская область).

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