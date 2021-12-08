Экономист рассказал, за счёт чего Россия может вернуться к инфляции в 4%

Возвращение уровня инфляции в России к 4% в следующем году — приоритет для правительства, заявил кандидат экономических наук Александр Данилов ФБА «Экономика сегодня». Он считает, что это возможно в том числе путём отказа от импортной продукции, так как она дороже российской, а высокий спрос на неё подталкивает ретейлеров увеличивать цены.

Перспектива в следующем году вернуться к 4% инфляции, безусловно, есть. Особенно есть возможность остановить рост цен на продукты питания, потому как в нашей стране есть большое количество производителей, готовых увеличить предложение на рынке, — сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас все страны в экономическом кризисе, цены растут и в западных, и в европейских государствах. На это в том числе повлияла двухлетняя борьба с пандемией коронавируса. При этом в России к концу года цены могут превысить прогноз Центробанка из-за новогодних праздников, предупредил Данилов.

Ранее руководитель направления «макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина посоветовала россиянам не ждать снижения цен в магазинах. По её словам, из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза и ждать её быстрого возврата к 4% не следует.