Экономист рассказал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол Экономист Разуваев заявил, что новогодний стол подорожает на 10%

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Стоимость новогоднего стола вырастет примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в прошлом году стол на четверых обходился в пять тысяч рублей, в этом его стоимость составит 5,5 тысячи рублей.

Стоимость новогоднего стола вырастет примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Сейчас уже отмечается рост цен на яйца и курицу, которые, кстати, являются основными ингредиентами главного новогоднего салата, — заявил он.

По словам Разуваева, легче будет только с алкоголем. Стоимость отечественного спиртного не изменится, а может, даже и упадет.

Стоит также отметить, что московские рестораны не увеличили свой новогодний прайс по сравнению с 2022 годом, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что только за декабрь говядина подорожает на 7–10%. Это связано с увеличением затрат производителей, сезонным ростом спроса и зависимостью рынка от импорта. Цены на рыбу только за декабрь могут вырасти еще сильнее — на 15%. Сообщалось также о возможном снижении цен на курицу и свинину, но эксперты полагают, что оно будет незначительным и коснется прежде всего социально значимых товаров — бройлеров, крыльев и суповых наборов.