Экономист рассказал, вернет ли МВФ замороженные активы России Экономист Кульбака: МВФ не собираются возвращать замороженные активы России

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Международный валютный фонд, заявивший о риске подрыва финансовой системы из-за планов Запада на российские замороженные активы, выступает на стороне стабильности, поделился мнением с NEWS.ru экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака. Но, по его словам, это вовсе не значит, что США и страны Европа вернут России ее деньги.

Это не означает, что МВФ выступили на стороне России. Они выступают на своей стороне, то есть на стороне стабильности финансовой системы. Дело в том, что правила игры на финансовых рынках достаточно сбалансированы и никто не хочет всерьез эти правила менять без риска получить какие-то экстремальные ситуации, — объяснил эксперт.

По словам Кульбаки, международному сообществу придется изменить правила игры на финансовом рынке, чтобы в полной мере использовать доходы от замороженных российских активов, но этого никто не хочет делать. По его словам, лишь по этой причине деньги остаются нетронутыми.

Это не означает, что их хотят вернуть России, но означает, что их сложно использовать, — заключил он.

Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак ранее заявила, что использование активов РФ может подорвать мировую валютную систему. По ее словам, решение об этом должны принимать соответствующие судебные инстанции.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин ранее заявил, что представители политических кругов стран Запада начали оценивать все риски, которые может вызвать конфискация российских активов. По его словам, Москва может ответить на изъятие как симметрично, так и асимметрично.