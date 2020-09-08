Экономист рассказал, в чём хранить деньги во время падения рубля

https://static.news.ru/photo/b22c700c-f1d0-11ea-b1c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Денис Ракша рассказал о причинах снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, а также о том, как сберечь свои накопления.

По его словам, влияние на курсы валют оказывают причины, имеющие двойную природу.

Это фундаментальные причины, то есть связанные с общим состояние экономики, платёжного баланса, торгового баланса и так далее. Либо спекулятивные: например, что-то случилось, и эту новость рынки «отыгрывают», — пояснил он.

Ракша уточнил, что сейчас резкий удар по рублю нанесли спекулятивные факторы, в том числе ожидание возможных санкций из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, ситуация в Белоруссии и падение цен на нефтяные фьючерсы.

Эксперт отметил, что сроки влияния политических причин на курс валют нельзя спрогнозировать, однако если судить по делу Скрипалей, то это продлится не менее полугода.

В такой ситуации экономист советует людям, не обладающим специальными знаниями в области финансов, «смириться».

Потому что резкие движения в таких ситуациях противопоказаны. Если сидите вы в рублях — сидите дальше в рублях. Если сидите в долларах — оставайтесь в долларах, — подчеркнул он.

Ракша рекомендует «не дёргаться» в период высокой волатильности и просто переждать неблагоприятный период, передаёт «Радио 1».

Как писал NEWS.ru, валютные эксперты считают, что ситуация в Белоруссии, отравление оппозиционера Алексея Навального и постоянная угроза антироссийских санкций привели к значительному ослаблению рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин рассказал, какая валюта в ближайшие несколько месяцев будет лучшей для сбережения.

Курс доллара 7 сентября на торгах МосБиржи обновил рекорд с апреля, достигнув 76,24 рубля. Евро впервые с февраля 2016 года преодолел отметку в 90 рублей. Позднее в тот же день российская национальная валюта укрепила свои позиции, но незначительно.