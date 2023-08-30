Экономист рассказал, стоит ли ждать евро и доллара за 65 рублей Экономист Разуваев предрек укрепление рубля к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже к концу 2023 года россияне увидят значительное укрепление национальной валюты, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он не исключил, что евро можно будет приобрести за 65-68 рублей.

Из-за роста на мировом рынке растет и евро по отношению к рублю. Однако я считаю, что сильного ослабления российского рубля в ближайшее время не предвидится, ближе к президентским выборам он даже может возрасти. Курс доллара и евро останутся к 90-100 рублям, то есть все останется на нынешнем уровне. К концу года курс евро составит 65-68 рублей, — рассказал Разуваев.

Ранее финансист Владислав Антонов также заявлял, что уже осенью в России ожидается сокращение бюджетного дефицита и улучшение ситуации с торговым балансом, благодаря чему рубль снова начнет укрепляться. По его мнению, при влиянии позитивных факторов доллар может подешеветь до 90 рублей и даже ниже этой отметки.

Эксперт напомнил, что на ослабление рубля повлияли ускорение инфляции, начавшееся с июня, слабые данные по торговому балансу, а также продолжающийся отток капитала из России. Если ситуация с национальной валютой не изменится, Центробанку придется снова ужесточить валютные ограничения.