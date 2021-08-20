Экономист рассказал, сколько Россия заработает на экспорте газа

Замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов подсчитал, сколько Россия сможет заработать в этом году на экспорте газа. Это порядка 900 млрд рублей при условии, что цена на газ в Европе и объём его экспорта сохранятся на текущем уровне, сообщает РИА Новости.

Другими словами, разъясняет эксперт, доходы государства от газовой отрасли в текущем году могут значительно вырасти благодаря высоким ценам на газ в Европе.

При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей, — рассказал агентству Колобанов.

При этом доходы от пошлины за январь — июль 2021 года уже превысили весь объём прошлого года, так как средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах была порядка €350 за тысячу кубометров. Экспортная же цена на российский газ фактически коррелируется с индексом TTF, хотя обычно ниже его и не так сильно колеблется. Так, по прогнозам «Газпрома», средняя экспортная стоимость газа вырастет в этом году на 30% и будет достигать $269,6 за тысячу кубометров.

Доходы государства складываются из экспортных пошлин, которые рассчитываются для трубопроводного газа по ставке 30% от вывозной цены, при этом ставка для СПГ — нулевая. Также средства в бюджет поступают от налога на прибыль компаний-экспортёров: «Газпрома» и НОВАТЭКа. Ещё одно поступление в казну — это дивиденды от владения акциями «Газпрома».

Ранее ФТС сообщила об увеличении доходов «Газпрома» от экспорта газа за первое полугодие. Они выросли на 73% и составили 20,01 млрд рублей. Физический объём экспорта вырос на 15,3%.