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Экономика

Экономист рассказал, скольких россиян коснётся индексация выплат

Экономист Михеев: индексация выплат должна будет коснуться минимум 20 млн россиян
18:23, 19 апреля 2022
Экономист рассказал, скольких россиян коснётся индексация выплат Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Индексация пенсий и социальных выплат должна будет коснуться минимум 20 млн россиян, предположил кандидат экономических наук Александр Михеев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Он также заявил, что российская экономика «достойно переживает все потрясения», хотя цены и растут.

Скорее всего, в начале мая будет объявлено о дополнительных мерах поддержки. Индексация точно коснётся пенсий, социальных выплат, выплат по уходу за ребёнком. Думаю, что эти категории проиндексируют выше уровня фактической инфляции, которая стремится к 18%, — сказал Михеев.

Ранее власти России анонсировали внеплановую индексацию пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. Он напомнил, что недавно Министерство финансов сообщило о профиците бюджета за первые три месяца.

С 1 апреля социальные и государственные пенсии были проиндексированы на 8,6% вместо запланированных 7,7%, сообщила ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительную индексацию и других выплат.

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