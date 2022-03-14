Экономист рассказал про желание западных компаний сохранить бизнес в России

Большинство западных компаний после «ухода» захотят найти возможность остаться в России, заявил экономист Егор Клопенко. Он отметил, что многие производители уже пытаются сохранить производство, сервисные компании — клиентов и объём услуг, даже под другим брендом. По его словам, компании могут пойти на сделку с российскими властями, сообщает агентство ПРАЙМ.

Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно, — рассказал Клопенко.

Он добавил, что одним из условий для сохранения бизнеса может стать сохранение компаниями трудовых коллективов и заработной платы. Эксперт при этом согласился с решением правительства о национализации собственности уходящих компаний и назвал его стратегически правильным.

Китайский автопроизводитель Haval ранее принял решение повысить цены на автомобили, которые производятся в Туле, почти на 50%. Одной из причин стало то, что компания столкнулась с трудностями в логистике, а также с дефицитом комплектующих. Эксперты отмечают, что для России такое резкое подорожание является редкостью. В настоящее время, несмотря на трудности с логистикой, завод компании в Туле продолжает сборку легковых автомобилей.