Экономист рассказал, почему на самом деле власти не повысят пенсии

https://static.news.ru/photo/29c79208-553c-11eb-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти не станут в этом году поддерживать законопроект о дополнительной индексации пенсий. Такого мнения придерживается экономист, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, участвовавший в подготовке программы реформ для Дмитрия Медведева.

Экономист убеждён, что у правительства просто нет на это денег.

Правительство говорит, что у них нет денег в Пенсионном фонде, там дефицит, мы вынуждены его закрывать за счет федерального бюджета. Это будет главный аргумент — на большую щедрость денег у нас нет, — заявил Гонтмахер в эфире телеканала «Дождь».

По словам эксперта, пенсионеры — далеко не самая бедная часть населения, как считает правительство. К примеру, в период пандемии они не получили никакой поддержки от государства. Но на данный момент в правительстве идёт дискуссия, надо ли индексировать пенсии. И до 1 февраля власти должны дать своё заключение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии больше одного раза в год уточняет действующее законодательство в рамках поправок к Конституции РФ, заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.