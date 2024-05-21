Экономист рассказал, как может измениться налогообложение в России Экономист Беляев: изменения в НДФЛ затронут богатых россиян и помогут бедным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модернизация системы подоходного налога затронет только богатый слой населения России и станет подспорьем для государства в вопросе помощи нуждающимся, заявил в беседе с «360» финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, новая прогрессивная шкала налогообложения физических лиц, которую разрабатывает правительство, должна сгладить разницу между доходами людей.

Поэтому для большинства населения тут не должно быть никаких волнений. Что касается тех, кто получает достаточно много, то уже не раз говорилось: налог имеет, кроме фискальной функции, наполнения бюджета, еще и социальную. Чтобы каким-то образом выравнивать разницу в доходах между бедными и богатыми, — объяснил Беляев.

Экономист высказал мнение о том, что более богатые люди должны платить более высокие налоги от доходов, которые пойдут в казну страны. По его словам, новая система обложения будет не прогрессивной, а шедулярной, в которой со всего, что превышает определенный уровень, взимается определенная пошлина. Беляев также добавил, что такая программа уже действует в стране, но в усеченном виде. Так, при годовом доходе до пяти миллионов рублей НДФЛ составляет 13%, а свыше — 15%.

При прогрессивной шкале налогообложения, когда вы пересекаете определенный порог, повышенным налогом облагается абсолютно весь ваш доход. Шедулярная шкала отличается принципиально и радикально. Гипотетический доход разбивается на определенные интервалы, каждый из которых облагается своим уровнем налога, — уточнил аналитик.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что те предприятия, которые откажутся от практики дробления бизнеса и работающие «в белую» могут надеяться на получении налоговой амнистии. При этом правительство имеет достаточно рычагов, чтобы выявлять и предотвращать работу схем ухода от налогов у богатых налогоплательщиков.