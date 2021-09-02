Экономист рассказал о вкладе углеводородов в экономику России

При отказе европейских стран от углеводородного топлива, доходы нефтегазовой отрасли в России не сократятся из-за высокого спроса в Азии. Об этом «Радио 1» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

При самом «зелёном» сценарии в Европе, у России сохраняется внутренний рынок. А ведь 90% производимого в нашей стране бензина идёт именно туда. Также наращиваются поставки газа в Китай. Рынком для сбыта сжиженного газа являются Япония и Южная Корея, — отметил эксперт.

Однако, даже если большинство стан перейдут на экологическое топливо, потребность в нефти и газе всё равно останется, считает экономист. Ведь, например, даже самой «зелёной» экономике будет нужен пластик, а он производится из углеводородного сырья. И, по прогнозам, в ближайшие 15 лет объём производства пластиковых товаров лишь только вырастет.

Кроме того, более 30% всей добываемой в мире нефти идёт не на топливо. Благодаря этому Россия сможет не только сохранить добычу топлива на прежнем уровне, но и удовлетворить растущие потребности европейского региона в нефтехимической продукции, подытожил Фролов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдётся миру в $140 трлн или 3% мирового ВВП в год. При этом падение энергетического экспорта России к тому моменту может составить около $200 млрд.