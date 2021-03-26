Экономист рассказал о триллионах рублей, которые можно отдать на пенсии

https://static.news.ru/photo/77674f74-8e78-11eb-b58a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бюджет России располагает триллионами рублей, которыми можно было бы закрыть вопрос нищенских пенсий в стране. Такое мнение высказал профессор Московского финансового юридического университета, директор Института социоэкономики МФЮА, представитель неомарксизма Александр Бузгалин.

В качестве примера эксперт привёл заявления «Единой России», которая обещает увеличить расходы на образование, здравоохранение, культуру, а также увеличить количество бюджетных мест в этой сфере. В итоге депутаты голосуют всегда против этого, говорит профессор.

То же самое касается пенсионных расходов. Деньги есть, есть триллионы рублей, то есть в тысячу раз больше, чем нужно пенсионерам, — поясняет Бузгалин в эфире радиостанции KP.RU.

По словам экономиста, официальная инфляция в России составляет как минимум 4%. Туда входят и подешевевшие, и дорогостоящие товары: ноутбук, автомобиль Mersedes, обыкновенные продукты питания. Причём, последние растут в цене в среднем на 10% за год.

А если ещё добавить ЖКХ, добавить лекарства, то ситуация окажется очень тяжёлой. В данном случае речь идёт о снижении пенсии, которая и так находится на нищенском уровне, — отмечает эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социальные пенсии увеличат на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Соответствующее решение принял кабмин РФ. Постановление затронет 3,9 млн человек.