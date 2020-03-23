https://static.news.ru/photo/2c5b6f9e-6ce9-11ea-82cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine /www.imago-images.de/Global Look Press

2020 год при спокойном и штатном развитии финансового рынка мог бы стать самым успешным с точки зрения публичных размещений акций (IPO). Однако из-за разразившегося кризиса он будет годом утраченных перспектив, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Ссылаясь на данные Московской Биржи, он отметил, что планы проведения IPO вынашивали порядка 30 российских компаний, хотя предметный интерес проявляли не все и лишь три-четыре из них были «на низком старте».

Сейчас после того, как индекс МосБиржи отошёл от пиковых значений почти на 30% и нивелировал все предыдущие достижения, говорить об этом не приходится вовсе, подчеркнул эксперт.

Инвесторы как ошпаренные чураются всего, что представляет риск, и даже после обещанных $5,5 трлн ликвидности напрямую в финансовую систему ведущим центробанкам лишь удалось остановить стремительное обрушение капитализации, темпы которого беспрецедентны, — заявил Коган NEWS.ru.

По его словам, для более комфортной оценки рисков придётся дождаться большей определённости в отношении перспектив распространения коронавируса COVID-19 и его влияния на экономику. В частности, необходимо понять, насколько отвечают реальному положению дел прогнозы о V-образном восстановлении экономики, которое предполагает возвращение на потенциальную траекторию роста к концу года.

Не менее важным для отечественного рынка является вопрос дальнейшей диспозиции на нефтяном рынке: перейдут ли Россия и Саудовская Аравия от ценового противостояния к поиску компромисса и какую роль в этом отношении займут США. Коган считает, что только при перспективах возврата цен на чёрное золото к $50 за баррель и скорой, хоть и довольно болезненной рецессии в ведущих экономиках на 2-3 квартала можно будет осторожно предполагать появление шансов на размещение акций какой-то одной из компаний.

Однако вероятность этого, уточнил экономист, скорее всего, будет стремиться к нулю, поскольку более рационально в этом случае дождаться весеннего «окна» в 2021 году.

Наиболее явным претендентом на размещение акций выступает «Яндекс.Такси». Стоимость бумаг материнской компании к текущему моменту опустилась от пиковых значений примерно на 38%, на 30% и 50% рухнула капитализация схожих компаний в США — Uber и Lyft. После «Яндекс.Такси» более высокие шансы провести IPO у Ozon и «ВкусВилл».

Пока же, добавил Коган, в 2020 году можно занести в актив лишь размещение ростовского агрохолдинга «Дон-Агро» на Сингапурской фондовой бирже, состоявшееся 12 февраля. Но эти акции малоликвидны и сделок по ним на вторичном рынке практически не проводится.

Ранее NEWS.ru писал, что после провала сделки ОПЕК+ котировки Saudi Aramco обрушились ниже стоимости IPO впервые с момента выхода нефтяной компании на биржу в декабре.