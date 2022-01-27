Экономист рассказал о «сверхординарных» доходах бюджета РФ в 2021 году

Доходы федерального бюджета в 2021 году составили 25,3 трлн рублей, на 35% превысив план, заложенный в законе о бюджете 2020 года. Об этом в обзоре под названием «Фискальное чудо 2021 года» пишет экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, называя рост доходов «сверхординарным». Его цитирует РБК.

По данным Чернявского, на активный рост бюджетных доходов в 2021 году повлияли более высокие темпы роста российской экономики по сравнению с ожидаемыми, высокие мировые цены на нефть, а также ускорение инфляции, заметное сокращение нормы сбережений домохозяйств и сокращение международной мобильности населения из-за пандемии.

Отмечается, что значительную часть денег, не потраченных за границей в 2021 году, россияне направили на покупки на внутреннем рынке, увеличив тем самым поступления НДС. На темпы роста НДС на ввозимые товары также повлияли рост импорта и экспорта и номинальное ослабление рубля.

Ранее экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что реально располагаемые доходы россиян продолжат падать, учитывая «внешнюю риторику» и расходы на «игрища с солдатиками». Эксперт заявил, что расходы на армейские манёвры «выльются в увеличение стоимости товаров и услуг по всей РФ, возрастёт налоговая нагрузка». При этом негативные тенденции наблюдаются по всей планете: мир «перегрет необеспеченными деньгами», в чём отчасти виновата пандемия COVID-19.