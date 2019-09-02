https://static.news.ru/photo/ab9e9706-cd6e-11e9-925b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское правительство наконец-то смогло найти способ закрыть вопрос пенсионных накоплений. Выплата всех накопившихся денег разом может быть выходом из ситуации. Такую точку зрения в своём микроблоге в Twitter высказал экономист Никита Кричевский.

Говоря о том, как будет работать схема, он пояснил, что сейчас ежемесячная пенсия из накоплений назначается, если сумма регулярных выплат превышает 5% (442 рубля) от прожиточного минимума пенсионера (8846 рублей).

Не ахти какие деньги, но у многих при выходе на пенсию они накопятся. Никита Кричевский экономист

По его словам, в этой связи речь уже идёт не о 5%, а о 20%, или 1769 рублях. Экономист считает, что на такие выплаты смогут претендовать лишь единицы.

Дело в том, что для таких выплат нужно иметь на накопительном счёте около 500 тысяч рублей, тогда как сейчас средний счёт составляет порядка 70 тысяч, — поделился он.

В итоге россияне будут рады получить в среднем 70–100 тысяч рублей сразу в виде некоего бонуса и получать классическую страховую пенсию. А государство, говорит Кричевский, путём эмиссии возместит «разворованные» им самим деньги.

Вместе с тем экономист подчеркнул, что остаётся непонятным, зачем при наличии такого варианта нужно было повышать пенсионный возраст. Он не исключил, что у государства теперь появится возможность его снизить.

Ранее News.ru сообщал, что Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер имеет право получить деньги единовременно, а не по частям ежемесячно.