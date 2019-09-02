Российское правительство наконец-то смогло найти способ закрыть вопрос пенсионных накоплений. Выплата всех накопившихся денег разом может быть выходом из ситуации. Такую точку зрения в своём микроблоге в Twitter высказал экономист Никита Кричевский.
Говоря о том, как будет работать схема, он пояснил, что сейчас ежемесячная пенсия из накоплений назначается, если сумма регулярных выплат превышает 5% (442 рубля) от прожиточного минимума пенсионера (8846 рублей).
По его словам, в этой связи речь уже идёт не о 5%, а о 20%, или 1769 рублях. Экономист считает, что на такие выплаты смогут претендовать лишь единицы.
Дело в том, что для таких выплат нужно иметь на накопительном счёте около 500 тысяч рублей, тогда как сейчас средний счёт составляет порядка 70 тысяч, — поделился он.
В итоге россияне будут рады получить в среднем 70–100 тысяч рублей сразу в виде некоего бонуса и получать классическую страховую пенсию. А государство, говорит Кричевский, путём эмиссии возместит «разворованные» им самим деньги.
Вместе с тем экономист подчеркнул, что остаётся непонятным, зачем при наличии такого варианта нужно было повышать пенсионный возраст. Он не исключил, что у государства теперь появится возможность его снизить.
Ранее News.ru сообщал, что Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер имеет право получить деньги единовременно, а не по частям ежемесячно.