Экономист рассказал о саботировании Штатами экономики РФ через «Сахалин-1» Экономист Ткаченко: у России нет возможности юридически защитить свои интересы в «Сахалине-1»

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Работа «Сахалина-1» саботируется дочерней компанией американской ExxonMobil «Эксон Нефтегаз Лимитед», сообщает «Экономика сегодня». Как рассказал экономист Станислав Ткаченко, американцы имеют возможности для шантажа России, так как ее позиции в проекте не очень сильны из-за документа, который не дает юридической возможности защитить свои интересы.

Известно, что с мая добыча на «Сахалине-1» снизилась в 22 раза, что несет ежемесячные потери для федерального бюджета в 4 млрд рублей, а для регионального бюджета Сахалинской области — в 2 млрд рублей. Такая ситуация объясняется присутствием в проекте капитала из США.

Российские позиции здесь не очень сильны с точки зрения сути документа, который не оставляет особых шансов правительству РФ, чтобы в рамках действующих юридических норм защитить свои интересы. <...> Эксперты до сих пор не могут получить текст соглашения, в котором было бы прописано, сколько было инвестировано в «Сахалин-1» и сколько американцы, японцы и индийцы могут получить взамен, — пояснил эксперт.

Ткаченко отметил, что месторождение «Сахалин-1» — единственное в стране, которое осваивается по модели соглашения о разделе продукции. Экономист напомнил, что компания ExxonMobil вступила в проект в 90-е годы, обеспечив Россию новейшими технологиями. При этом российская сторона согласилась на договоры с самыми невыгодными для себя условиями.

Текущий цикл экономических конфликтов начался в феврале 2022 года с того, что на Западе были заморожены российские золотовалютные резервы. На долю США пришлось чуть больше 100 млрд долларов, но в крайне ликвидной форме казначейских обязательств и депозитов, но так получилось, что в РФ находятся американские вложения примерно на такую же сумму, — добавил экономист.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Ему передаются права и обязанности уже действующего оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед». Все имущество объединения, которое вел «Сахалин-1», переходит в собственность России. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф».