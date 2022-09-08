Экономист рассказал о рисках инвестиций в юань Экономист Митрахович: юань сильно зарегулирован и зависит от доллара

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Инвестиции в китайский юань обладают определенными рисками, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, в России недостаточно развита инфраструктура для использования китайской валюты. Также эксперт отметил сильную зарегулированность юаня со стороны государства и его зависимость от доллара.

Вкладывая деньги в китайскую валюту, нужно иметь в виду: ее курс так или иначе будет следовать за долларом. В долгосрочной перспективе, думаю, юань будет становиться все более самостоятельным игроком. <...> Соответственно, ее можно использовать на перспективу — например, если вы хотите диверсифицировать свой инвестиционный портфель.<...> Если вы делаете ставку только на китайскую валюту, это несколько рискованно, — предупредил экономист.

Митрахович рассказал, что в России есть сложности с проведением транзакций в юане, но отмечает, что эта проблема временна и в будущем решится. Также эксперт предупреждает, что китайская валюта часто регулируется правительством КНР. По его словам, инвесторы могут оказаться заложниками ситуаций, когда Китай, к примеру, ослабляет национальную валюту для облегчения экспорта.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что доллар и евро однозначно стали токсичными валютами. В процессе девалютизации российского банковского сектора приходят валюты дружественных стран, в первую очередь юань. Иностранная валюта для распространения в обороте страны должна соответствовать по ряду свойств: курсовой стабильности и ликвидности. Также в стране — эмитенте валюты не должно быть заградительного валютного контроля, пояснил Моисеев.