Экономист рассказал о проблеме, подготовленной Минфином РФ для нефтяников Экономист Масленников назвал сокращение налоговых льгот больным ударом по нефтяной отрасли

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Планируемое Минфином РФ сокращение льгот для старых нефтяных месторождений станет большой проблемой для добытчиков, вынуждая их развивать новые проекты, которые потребуют огромных инвестиций, отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников. Он пояснил, что Минфин собирается лишить налоговых льгот нефтяные месторождения с выработкой более 80%, а это четверть российской добычи или немногим менее 3 млн баррелей в сутки.

Как указывает издание, предложение ведомства затрагивает 20-процентный вычет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который заработает в 2024 году. Решение должно увеличить на 460 млрд рублей доходы федерального бюджета, ставшего в 2022–2023 годах дефицитным, однако станет и большой проблемой для нефтяников. Такой шаг правительства внесет сумятицу в отрасль и вынудит бизнес пересмотреть коммерческие планы, так как отмена льгот больно ударит по компаниям и заставит их отказаться от части инвестиций, считает Масленников.

Налоговый режим нефтяной отрасли напоминает в РФ лоскутное одеяло, которое бабушки раньше сшивали из разных кусочков. Сегодня под льготными режимами находится до половины добычи, — объяснил аналитик.

Он уточнил, что в то время, как старые месторождения вырабатываются и уходят, России предстоит смена выработок с легкой добычей на сложную, что потребует больших инвестиций, а при отмене налоговых льгот это становится труднодостижимой задачей.

При этом, по словам эксперта, российские нефтяники вынуждены гнаться за тремя зайцами. Во-первых, соблюсти обязательства по соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи до 9,8 млн баррелей в сутки, во-вторых, сохранить объем экспортной выручки, а в-третьих, начать реализацию проектов по замене старых месторождений на новые.

Ранее сообщалось о росте оптовых цен на топливо в России. Причиной повышения биржевой стоимости горючего эксперты называли нехватку предложения и планы правительства сократить так называемый демпфер.