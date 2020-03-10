https://static.news.ru/photo/73407694-62de-11ea-a2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нынешнюю экономическую ситуацию в России не следует сравнивать с кризисным 2014 годом. Поэтому Банк России, скорее всего, не пойдёт на увеличение ключевой ставки, заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По его мнению, на предстоящем 20 марта заседании регулятор может рассматривать варианты сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 6%, а возможно, даже её понижения на 25 п.п., до 5,75%. При этом с высокой вероятностью будет объявлена пауза в цикле смягчения монетарной политики.

Что касается отличий событий последних дней от 2014 года, тогда Банк России был вынужден пойти на повышение ключевой ставки до 17% годовых для возвращения стабильности в финансовом секторе. На тот момент рубль был переоценён, экономика в большей степени зависела от внешнего финансирования, а страна испытывала двойной удар от понижения цен на нефть и введённых санкций, пояснил экономист.

За прошедшие годы Россия существенно укрепила макроэкономическую стабильность. По оценкам Минфина, накопленных резервов может хватить для исполнения обязательств на 6–10 лет при цене нефти в $25–30 за баррель. Годовая инфляция замедлилась до 2,3%, при текущей ситуации на валютном рынке она может не сильно отклониться от целевого значения в 4%, считает Коган.

При этом бюджетное правило, которое при текущих ценах на нефть, опустившихся ниже «цены отсечения» в $42,4 за баррель, предполагает продажи накопленной валюты, а также отказ Банка России от регулярных и отложенных интервенций на валютном рынке. Это даёт рублю шанс справиться с последствиями ценового шока на рынке энергоносителей, подчеркнул эксперт.

Зарубежные инвесторы, которые сейчас столкнулись с перспективой масштабного ослабления монетарной политики, <...> могут не отбрасывать полностью из рассмотрения рублёвые активы в качестве направления для инвестиций, — заявил Коган NEWS.ru.

Экономист уточнил, что в России остаются положительные реальные процентные ставки, а разница в процентных ставках со странами Запада возрастёт, даже если регулятор 20 марта понизит ключевую ставку на 0,25 п.п.

Вместе с тем, предупредил эксперт, многое будет зависеть от дальнейшей ситуации на рынке энергоносителей. 18 марта мониторинговый комитет ОПЕК+ почти наверняка попытается реанимировать соглашение об ограничении добычи нефти, разорванное сторонами 6 марта. В этот же день американский Центробанк с высокой вероятностью повторно понизит ключевую ставку на 50 п.п. Поэтому как минимум до 20 марта у Банка России нет оснований для того, чтобы прибегать к ужесточению монетарной политики, объяснил Коган.

Такая мера, добавил он, может потребоваться для реализации полноценной «ценовой войны» на нефтяном рынке и сценариев наступления рецессии в мировой экономике. Однако пока что это лишь возможный сценарий развития событий, но не основная стратегия.

Ранее NEWS.ru писал, что у России есть все необходимые инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, страна уже сталкивалась с обвалами подобного рода и успешно с ними справлялась.