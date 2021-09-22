Экономист рассказал о необходимости контроля пополнения карт россиян

Россияне, которые будут переводить крупные суммы денег на карту или обналичивать их, могут попасть под подозрение банков в целях предупреждения мошеннических действий. Однако подробная схема должна прорабатываться так, чтобы не доставлять неудобство добросовестным гражданам. Об этом «Экономике сегодня» рассказал экономист Юрий Ершов.

Например, часто жертвы мошенников переводят деньги через терминал на номер указанного мошенниками счёта, после приходят домой, понимают, что что-то произошло не так, и бегут в банк. А банк уже ничем помочь не может, — отмечает эксперт.

В подобных случаях как раз-таки необходим более тщательный мониторинг, который позволит контролировать внесение крупных сумм на счета физических лиц. Однако сейчас осуществлять полный контроль крайне тяжело, а если он и происходит, то зачастую с серьёзными ошибками, рассказал экономист.

Допустим, у вас на счету никогда не было миллиона рублей, а здесь он внезапно появился по какой-то причине: может, подарили, может, долг отдали, может, наоборот, заняли или любые другие моменты. Однако доказать происхождение денег в этом случае практически невозможно, — считает Ершов.

Именно для подобных моментов нужна очень чёткая и отлаженная схема, которая будет работать на благо граждан и не доставлять неудобства клиентам банков, заключил специалист.

Ранее стало известно, что Центробанк намеревается ужесточить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах. Это связано с активизацией мошенников.