Экономист рассказал, насколько в лучшем случае укрепится рубль

В лучшем случае рубль укрепится до 77 за доллар, сообщил экономист Михаил Беляев изданию Pravda.Ru. Но скорее всего показатель будет в районе 80, отметил он. Слишком сильно российская валюта упала в цене до этого.

Рубль восстанавливает свои позиции. Предел восстановления — 77 рублей за доллар. Но поскольку всё-таки отклонение произошло слишком значительное и на длительный период времени, то вряд ли, конечно, даже до 77 рублей восстановится. По-моему, 80 рублей — это более реальная цифра, — сказал Беляев.

Он добавил, что Центробанк может только ненадолго сдвинуть курс на 10–15% от базового, который зависит от фундаментальных факторов. Беляев также упрекнул тех, кто не понимает, как устроена экономика, но делает прогнозы.

Ранее курс доллара поднялся до 84,9 рубля во время открытия валютных торгов на Московской Бирже. Американская валюта выросла на 1,13%. При этом курс евро опустился на 0,58%, до 92,45 рубля.

А по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сложившаяся на международном рынке ситуация подорвала доверие к доллару и евро и мир вскоре придёт к новой системе взаиморасчётов. По его словам, система расчёта в рублях, затронувшая энергосектор, лишь прототип системы, которая в дальнейшем распространится на другие группы российских товаров.