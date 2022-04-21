Экономист рассказал, куда идут деньги на поддержку нуждающихся украинцев

Деньги, которые отправляют в помощь украинцам, «разворовываются» в Польше, заявил экономист Михаил Хазин, ссылаясь на собственные источники. При этом он подчеркнул, что средства, которые всё-таки попадают на Украину, «разворовываются» уже на территории самой страны, лишь незначительная часть средств действительно попадает в руки нуждающихся, пишет «Царьград».

Во многих самолётах, следующих в Польшу и другие страны Евросоюза, на спинках кресел указан номер счёта, на который можно отправить материальную помощь Украине. Даже бортпроводники, по словам Хазина, иногда ходят по кабине авиасудна с коробкой для пожертвований. Однако экономист уверяет, что большая часть средств не доходит до нуждающихся украинцев.

Мне рассказывают, как эти деньги разворовывают уже на территории Польши. Те, кто разворовывает в Польше, прекрасно понимают, что то, что всё-таки попадёт на Украину, разворуют уже другие. Это такая абсолютная фантасмагория, — подчеркнул Хазин.

Ранее Евросоюз выделил дополнительную финансовую поддержку на «гуманитарные проекты» Украины в размере €45 млн. Таким образом, общий бюджет гумпомощи ЕС в ответ на начавшуюся спецоперацию России составил €143 млн. Эти средства пойдут на неотложную медицинскую помощь, поставку питьевой воды, гигиенических средств, обеспечение жильём и деньгами украинских мирных граждан.