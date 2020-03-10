https://static.news.ru/photo/2aea0076-62ad-11ea-b2a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Увеличение инфляции из-за ослабления курса рубля возможно, но в небольших пределах. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

По его словам, российские власти обладают достаточно большими резервами, чтобы стабилизировать курс рубля и «не дать инфляционным тенденциям очень сильно развернуться».

Кто, конечно, пострадает — это люди, у которых были запланированы валютные расходы. Например, поездки заграницу. Им придётся приобретать валюту дороже. Но на жизни большинства — я не думаю, что это очень сильно отразится, — заявил Колганов NEWS.ru.

Экономист также отметил особенность нынешних панических настроений на биржах. Он напомнил, что снижение нефтяных цен привело и к падению акций большинства компаний. Такого, по его словам, раньше не наблюдалось: либо нефть падала вслед за обрушением рынка, либо нефть дешевела, но на остальных сферах экономики «это если и отражалось, то в позитивную сторону, потому что для большинства отраслей это стимул для развития».

Сейчас ситуация обратная, подчеркнул Колганов. Нефть дешевеет — и падают акции практически всех компаний. Это может быть связано с общей тенденцией замедления экономики, на которую наложился эффект карантинных мер, связанных с коронавирусом, предположил эксперт.

Уже происходило падение спроса и на нефть, и на нефтепродукты, и на услуги транспортных компаний, и в туристическом бизнесе были затруднения, и в лёгкой промышленности начался некоторый спад. <...> Эта общая не вполне благоприятная конъюнктура мировой экономики спровоцировала такую несколько нервную реакцию, и индексы всем международных бирж упали, — объяснил Колганов.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса, нестабильность и паника на мировых рынках могут способствовать падению курса рубля до 90 единиц за доллар и до 95 — за евро. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.