Экономист рассказал, когда в России закончится нефть Экономист Колобанов заявил, что нефть в России не закончится, пока на нее есть спрос

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Нефть в России не закончится, пока на нее существует спрос, заявил в беседе с РИА Новости замглавы направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. По его словам, в дальнейшем жидкое топливо можно будет получать из других природных ископаемых, которые на сегодняшний день неконкурентоспособны.

Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, на сколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы, — поделился экономист.

Он подчеркнул, что основными потребителями жидкого топлива являются автомобилисты, которые заправляют свои транспортные средства. Однако уже сегодня наблюдается тренд на замену их электрокарами, в связи с чем в будущем спрос на нефть может быть снижен.

Ранее руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев заявил, что мировой спрос на нефть в настоящее время достиг своего пика. Он считает, что спрос на нефть будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего на первый план выдвинется газ. Он напомнил, что многие специалисты называют природный газ оптимальным топливом энергоперехода, поэтому в ближайшие годы его употребление будет только увеличиваться.