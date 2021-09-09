Экономист рассказал, когда по «Северному потоку — 2» пойдёт газ

Запуск и первые поставки газа по «Северному потоку — 2» могут произойти уже в сентябре, если не произойдёт никаких неожиданных изменений в политике Европы. Об этом порталу «Экономика сегодня» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

На первой нитке «Северного потока — 2», построенной ещё в июне, завершаются пусконаладочные работы — «Газпром» должен её запустить в сентябре, а на второй нитке проекта, сваренной сегодня в единую цепь, скоро начнётся подготовка к запуску, — отмечает экономист.

На сегодняшний день информация по запуску первой нитки газопровода очень разная, но сам «Газпром» хочет начать поставки газа уже в сентябре. Кроме того, российская компания не участвовала в аукционах по дополнительной прокачке газа через Украину, выполняя соглашения контракта 2019 года, сообщил эксперт.

По его словам, на российский проект сильно давит Третий энергопакет, который ещё может помешать или сдвинуть сроки начала поставок. Но если нынешняя ситуация останется без изменений, то запуск «Северного потока — 2» в сентябре вполне реален.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сроки запуска газопровода «Северный поток — 2» будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей. На текущий момент цены на этот вид топлива галопирующие, а сам газ нужен в мире.