Экономист рассказал, какого повышения пенсий стоит ожидать россиянам

Россиянам стоит ожидать повышения пенсий на 5-6%, предположил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с АБН. Он отметил, что россияне ждут повышение с учётом подорожания привычных продуктов, но такая индексация выплат вряд ли будет.

Вероятность того, что пенсию проиндексируют на такие суммы, мала. Официально ожидается, что инфляция находится на уровне 8% годовых, а Центробанк недавно сообщил о замедлении инфляции. Более реальным выглядит повышение пенсий на 5-6%, — сказал Беляев.

Провести же её должны в течение первого полугодия или в конце мая, добавил он. Экономист отметил, что достаточно много ресурсов у страны отнимает происходящее на Украине и негативно влияют введённые санкции. В связи с этим эксперты прогнозируют снижение уровня ВВП России примерно на 10%, но у государства есть резервы, сообщил Беляев.

Так, по словам президента РФ Владимира Путина, профицит бюджета около триллиона рублей, так что возможности для индексации есть.

Ранее стало известно, что с 1 мая неработающим пенсионерам, а также шахтёрам, членам лётного экипажа и гражданам старше 80 лет поднимут пенсии в соответствии с индексацией, заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напомнил, что пожилые люди старше 80 лет вынуждены тратить больше средств на поддержание здоровья.