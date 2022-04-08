Экономист рассказал, какие товары подешевеют на фоне укрепления рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие виды товаров будет дешеветь с укреплением рубля. На некоторые, отметил специалист, падение уже началось, но пока только в равнении с мартовскими ценами, приводит мнение экономиста агентство «Прайм».

По словам Переславского, на данный момент уже серьёзно подешевела техника, снижение цен составило примерно 20-30% от пиковых значений в зависимости от вида техники и её производителя.

Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в 2-3 раза без определённых намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа, — поясняет эксперт.

Снижение цен определённо последует на те товары, которые приобретались в кредит, потому что по таким ставкам, которые есть сейчас, их никто брать не будет. Это вторичная недвижимость и автомобили.

Цены на новые автомобили сейчас неизвестны даже для менеджеров — они корректируются чуть ли не ежедневно, и в новые авто добавляют огромное количество дополнительного ненужного оборудования, — уточнил экономист.

Постепенно будет дешеветь и мебель, так как в этой сфере даже при отсутствии крупных сетевых компаний всегда есть и спрос, и предложение. А предложение будет расти за счёт льготных кредитов для бизнеса и ограничений на вывоз леса и пиломатериалов из страны.

После того, как обстановка в России придёт в норму, компании просто скорректируют цены на уровень девальвации рубля. Например, если закупки велись по 75 рублей за доллар, а стоить он будет 90, то цены поднимутся на 20%, считает специалист.

Ранее экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин заявил, что если Банк России не будет ужесточать валютные ограничения, то в стране могут вновь появиться челноки и фарцовщики, считает экономист. По его мнению, когда уберут все искусственные барьеры, то можно будет увидеть нескудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены.