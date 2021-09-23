Экономист рассказал, какие надбавки к пенсии начислят автоматически

Российские пенсионеры будут получать надбавку к пенсии по возрасту автоматически. Если же человек работал на Севере, то тогда необходимо подать заявление в ПФР самостоятельно. Об этом «Экономике сегодня» рассказал экономист Антон Смирнов.

Когда гражданину РФ исполняется 80 лет, эти данные автоматически отмечаются в Пенсионном фонде, и специалисты производят надбавку. То есть следующая пенсия, которую получит пенсионер, уже будет увеличенной, — сообщает экономист.

Если же у пенсионера есть стаж работы на Севере, то в этом случае автоматические надбавки не сработают. Для того чтобы получить индексацию, необходимо подать соответствующее заявление в ПФР самостоятельно. Поэтому необходимо собрать подтверждающий трудовую деятельность пакет документов. После этого начиная с нового месяца произойдёт перерасчёт, отметил Смирнов.

Возможностей получать доплаты в России много, есть большое количество категорий, о которых россияне не знают. Конечно, всё нужно узнавать и получать, потому что деньги — не лишние, — резюмировал специалист.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%. Перерасчёт будет произведён 1 апреля.