Экономист рассказал, как сильно изменятся цены на мясо в 2023 году Экономист Сорокина: в 2023 году может сильно подорожать говядина из-за снижения импорта

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В 2023 году цены на мясо могут значительно повыситься. В первую очередь это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы. Об этом предупредила в беседе с агентством ПРАЙМ профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

По ее словам, Россия в наименьшей степени обеспечена именно говядиной, отечественное производство покрывает около 80% потребления. В этой связи снижение и удорожание импорта приведет и к росту цен. Кроме того, Сорокина отметила, что разрешение Минсельхоза ввезти в страну говядину с нулевой пошлиной привело к отказу отечественных производителей продавать свою продукцию внутри страны и увеличило экспорт на Восток.

Больше всего российские производители поставляют на отечественные рынки мяса птицы (95% потребления) и свинины (90% потребления). Однако местные предприниматели в своей работе использовали инкубационные яйца генетический материал из-за рубежа. В этой связи рост закупочных цен также приведет к удорожанию продукции.

Экономист Павел Сигал ранее рассказал, что стоимость продуктов первой необходимости в России не покажет стабильный рост. По его словам, несмотря на повышение цен на FMCG-товары, они смогут стабилизироваться в том числе благодаря принятым государством мерам по их сдерживанию. Он отметил, что каждая категория товаров первой необходимости на данный момент полностью обеспечена спросом.