Экономист рассказал, как Россия приумножит прибыль от нефти после санкций Экономист Данилов: Россия перенаправит потоки нефти из Евросоюза в Азию и Африку

Цистерны с нефтью / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне антироссийских санкций Москва перенаправит потоки нефти из Евросоюза на азиатский или даже африканский рынок, что позволит стране приумножить доходы от продажи черного золота, считает экономист Александр Данилов. При этом он подчеркнул, что спрос на отечественную нефть сейчас очень большой, так как РФ продает горючее на 30% ниже рыночной стоимости, пишет «Экономика Сегодня».

Россия перенаправит потоки, которые продавала ЕС, в страны Азии и, возможно, даже Африки. Спрос на российскую нефть очень большой, потому что сейчас она достаточно дешевая, при этом сохраняется высокое качество топлива. Так что при самых оптимистичных раскладах Москва не только сохранит прибыль, но даже сможет ее приумножить, — заверил Данилов.

По его словам, Китай сейчас планирует нарастить закупки российской нефти из-за ее низкой цены. Более того, добавил экономист, далеко не все европейские страны отказались от отечественного топлива. Данилов считает, что Евросоюз специально распускает слухи об убытках России, чтобы оправдать собственное бессилие и неэффективность антироссийских санкций.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС не сможет помешать России продавать нефть третьим странам с введением частичного эмбарго. Несмотря на это, России придётся искать других клиентов и снижать цены.