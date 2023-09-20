Экономист рассказал, как решить проблему с дефицитом топлива в России Экономист Адамидов: дефицит топлива в РФ требует замены системы налогообложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О проблемах с нефтепродуктами в России говорили уже давно, и раз глава «Газпром нефти» заявляет о дефиците топлива, то определенно ситуация не улучшается, рассказал NEWS.ru независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. По его словам, для решения этой проблемы надо менять систему налогообложения и вводить балансовые задания на поставки внутреннего рынка.

Причин для нехватки топлива много — это период ремонтных работ предприятий, нарушение логистики, дефицит дизелей на внешнем рынке, что провоцирует продавать на экспорт, также аграрии не сделали запас нефтепродуктов. В глобальном смысле для решения этой проблемы надо менять налогообложение и даже вводить балансовые задания на поставки внутреннего рынка. Нужна реформа и она назрела, потому что вы вроде от доллара отвязываемся, но все налоги по-прежнему привязаны к иностранной валюте, — рассказал Адамидов.

Эксперт отметил, что при желании нефтяные компании могут насытить рынок, технических ограничений для этого нет, однако отправлять сырье заграницу сейчас оказывается выгоднее.

Если нефтяные компании заходят, они насытят рынок, но отправлять нефтепродукты заграницу сейчас просто выгоднее. Дефицит на топливо отмечался и ранее, возможно, государство сможет отрегулировать все в ручном режиме и ждать следующего обострения, которое, возможно, не за горами, учитывая нынешнюю политическую и экономическую составляющую в России, — добавил Адамидов.

Ранее глава «Газпром нефти» заявил об угрозе дефицита топлива в России из-за заградительных пошлин. По его словам, такие пошлины также могут привести к образованию излишков топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Однако не исключено, что объемы переработки нефти могут уменьшиться.